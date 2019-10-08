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Azerbaycan’ın yeni Başbakanı Ali Asadov
Azerbaycan'da, Ekonomik Konulardan Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Ali Asadov, ülkenin yeni başbakanı oldu. Azerbaycan Meclisi, görevinden istifa eden Nevruz Memmedov’un yerine önerilen Ekonomik Konulardan Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı...
GÜNDEM 08.10.2019, 12:32
Azerbaycan'da, Ekonomik Konulardan Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Ali Asadov, ülkenin yeni başbakanı oldu.
Azerbaycan Meclisi, görevinden istifa eden Nevruz Memmedov’un yerine önerilen Ekonomik Konulardan Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Asadov için oylamaya gitti.
Azerbaycan Meclisi, görevinden istifa eden Nevruz Memmedov’un yerine önerilen Ekonomik Konulardan Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Asadov için oylamaya gitti.
Ali Asadov, yapılan oylamada Azerbaycan'ın yeni başbakanı seçildi.
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