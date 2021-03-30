Azerbaycan'dan Karabağ Savaşı'nı izleyen Gazetecilere plaket

Ermenistan işgali altında bulunan ve 44 gün süren savaşla kurtarılan Dağlık Karabağ’da bulunan gazeteciler unutulmadı. Azerbaycan Devleti ve kısa adı İSBAM olan Uluslararası Siyasal Toplumsal Süreçlerin Araştırılması Merkezi, savaşı izleyen Türk medya mensuplarını, birer plaketle ödüllendirdi. İstanbul’da düzenlenen plaket verme töreninde, Dağlık Karabağ’ın özgürleşmesini izleyen gazetecilerden Uluslararası Gazeteci ve Yazarlar Derneği (UYGAD) Başkanı ve SüperHaber Muhabiri Mevlüt Yüksel’in konuşması, büyük alkış ve takdir topladı. Azerbaycan Devlet Televizyonu AZ TV Mevlüt Yüksel ile özel röportaj yaptı.

Merkezi Bakü'de bulunan,kısa adı İSBAM olan,Azerbaycan Uluslararası Siyasal Toplumsal Süreçlerin Araştırılması Merkezi, İstanbul'da Dağlık Karabağ’ın,Ermeni işgalinden kurtarılması sırasında,Azerbaycan'ın enformasyon savaşında yanında olan, Türkiye'nin ileri gelen medya mensuplarını ödüllendirdi.



TÖREN KAHRAMAN ŞEHİT VE GAZİLERE SAYGI DURUŞU İLE BAŞLADI!

Şişli’de bulunan Holiday İnn Otel’de gerçekleştirilen ödül töreninde, öncelikle Azerbaycan ve Türkiye'nin bağımsızlığı uğruna şehit olan Azerbaycan kahramanlarının hatırası saygı duruşuyla başladı.

İKİ KARDEŞ ÜLKENİN MİLLİ MARŞLARI SÖYLENDİ!

İki kardeş ülkenin Milli Marşlarının seslenmesinin ardından,bir konuşma yapan İSBAM Başkanı Samir Adıgüzelli,44 gün süren savaş süresinde, kazanılan zaferde Azerbaycanlı medya mensuplarının yanısıra,Türkiye'den olan basın mensuplarının da emek harcadığını, kimi zaman hatta ölümü göze alarak enformasyon akışında, kardeş ülkeye destek sağladıklarını dile getirdi.

“PLAKET İKİ ÜLKE MEDYASI İÇİN SİMGE OLACAK!”

Daha sonra İSBAM Basın Servisi'nin hazırlamış olduğu sinevizyon gösterimi, gelen misafirlere takdim edildi. Zafer Medya ödüllerinin Azerbaycan basınındaki ilk sahibi İctimai Televizyonu'nun Karabağ temsilcisi, Karabağ gazisi Şöhret Eyvazov ödül alan meslektaşlarını kutlayarak, bu ödülün ileri ki dönemlerde iki kardeş arasında beraberliğin simgesi haline geleceğinden emin olduğunu söyledi.

AZERBAYCAN DEVLETİ KARABAĞ SAVAŞINI İZLEYEN UYGAD BAŞKANI MEVLÜT YÜKSEL VE GAZETECİLERİ PLAKETLE ÖDÜLLENDİRDİ!

Dağlık Karabağ ve savaş gerçeklerinin,Türkiye ve dünya kamuoyuna ulaştırılması için,savaş sürecinde,onlarca habere imza atan, tecrübeli gazeteci, UYGAD Başkanı ve SüperHaber Muhabiri Mevlüt Yüksel’e plaket takdim edildi. Yüksel’e plaketi İSBAM Başkanı Samir Adıgüzelli verdi. Mevlüt Yüksel, kendisini bu ödüle layık gördüğü için,Azerbaycan Devlet yetkilileri ile İSBAM başkanı Samir Adıgüzelli’e teşekkür ederek, saygılarını sunduğunu söyledi. İstanbul’da düzenlenen plaket verme gecesinde,Dağlık Karabağ’ın özgürleşmesini izleyen gazetecilerden SüperHaber Muhabiri Mevlüt Yüksel’in konuşması,büyük takdir topladı ve alkış aldı. Plaket töreni sonrası, Azerbaycan Devlet Televizyonu AZ TV Mevlüt Yüksel ile özel röporaj yaptı.

YÜKSEL:KARABAĞ’I HALA ANBEAN TAKİP EDİYORUZ!”

Azerbaycan’ın büyük zafer kazandığı Ermenistan ile savaşı,başından sonuna kadar izleyen Yüksel,törende yaptığı konuşmada, ”Biz gazeteciler Azerbaycan’da tabii gazeteci olarak bulunduk.Ancak,90 milyon Türk’ün ruhunu Azerbaycan’a taşıdık.90 milyon Türk’ün,Azerbaycan’ın zaferine ve inancına olan heyecanı taşıdık.Gazeteci olarak tarihe tanıklık yaptık.Ben gazeteci arkadaşlarımın hepsiyle gurur duydum. Kadınıyla,erkeğiyle,soykırım girişimi ve nerede bir füze atılması varsa,korkusuzca oraya gittiler.Korkusuzca dik durarak, Ermenistan’ın bu soykırımı ve insanlık dışı olaylarını,tüm dünyaya gösterdiler.Bu Tabiiki Azerbaycan’ın bir kurtuluş savaşıydı. Dağlık Karabağ’ın özgürleştirilmesi savaşıydı.Ancak,Karabağ’da bir savaş daha vardı. O da enformasyon savaşıydı.İşte karşı tarafta bulunan 280 paralı gazeteciye karşı, Türkiye’den giden 20-25 gazeteci arkadaşımız,bu enformasyon savaşını,tüm gücünü kullanarak,yine bütün dünyaya gösterdi.Ben tüm gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.Harcadığımız emekler ve nefesler helal olsun. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize övünçler diliyorum. Saygıyla eğiliyorum,çok teşekkür ediyorum.Bu gazeteci arkadaşlarımızın bir gün Karabağ’da yapılacak bir etkinlik ile birarada olmasını istiyoruz. Türk medyası olarak,hala Karabağ’da neler olduğunu takip ediyoruz. En başta Ermenistan,Rusya,Amerika ve İran’ın ne yaptığını yakından izliyoruz. Ben bu plaketi, bir ödül olarak değil, Zafer, sevinç ve gözyaşının bir hatırası olarak kabul ediyorum” dedi.



PLAKET TÖRENİ SONUNDA TOPLU HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ!

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Dağlık Karabağ savaşını, Azerbaycan’daki cephelerden izleyen, diğer medya mensuplarının ödülleri dağıtıldı ve iki kardeş medyanın mensupları gelecekle ilgili görüşlerini dile getirdiler.Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu konsolosu Zaur Ahundzade ve diğer önemli konuklarında hazır bulunduğu plaket verme toplantısı,toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.