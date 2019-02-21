Ayvacık'taki deprem Türkiye'nin batısını salladı, ilçede okullar tatil

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde dün gece meydana gelen, Türkiye'nin batısındaki birçok merkezden de hissedilen Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğündeki depremde, 57 konut, 25 boş bina, 5 ahır, 2 cami ve 1 okul olmak üzere toplam 90 binada hasar oluştu. Artçı sarsıntılarla sabaha kadar beşik gibi sallanan ilçede, bugün ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreliğine tatil edildi.



Çanakkale, dün saat 21.23'te 5.0 büyüklüğünde depremle sallandı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ayvalık ilçesi olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de büyüklüğünü 5.0 olarak belirlediği depremin merkez üssünü, ilçeye bağlı Tartışık köyü olarak açıkladı. Deprem, Çanakkale, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Edirne'de hissedildi.

Deprem yüzeye yakın bir noktada yaşandığı için, sarsıntı güçlü hissedildi. Büyük paniğe neden olan sarsıntıyla birlikte yüzlerce kişi sokaklara döküldü.



21 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU



Depremde ölen ya da yaralanan olmazken, 21 kişinin korku ve panik nedeniyle hastanelere başvurduğu açıklandı. Depremin merkezine yakın noktalardaki köylerde evlerde çatlaklar oluştu.

Bu depremin ardından bölgede en büyüğü 3.6 olan 50'den fazla deprem meydana geldi.



VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAK'TA GEÇİRDİ



Depremin ardından yetkililerin uyarısı doğrultusunda Tartışık, Kayalar, Ahmetçe ve Sazlık köylerinde vatandaşlar, geceyi sokakta geçirdi. Ateş yakıp, üzerlerine battaniye alarak ısınmaya çalışan köylülerin, büyük korku yaşadığı görüldü.



EĞİTİME ARA VERİLDİ



İlçede bugün, ilk ve orta dereceli okullar da tatil edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, dün akşam yaptıkları değerlendirme toplantısında tedbir amaçlı ilçe genelinde, ilk ve orta dereceli okulların bugün için 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.



AYVACIK DEPREMİNDE BOŞ VE HASARLI KONUT İLE YAPI SAYISI 192'YE ÇIKTI



Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün gece meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından Çanakkale Valiliği bölgede yapılan saha taramasının ardından 2 cami, 2 cami minaresi olmak üzere, 35 yıkık, 60 ağır hasarlı, 86 az hasarlı, 11 hasarsız olmak üzere boş ve hasarlı toplam 192 konut ve yapı tespit edildiğini açıkladı.



Çanakkale Valiliği'nden yapılan son deprem açıklamasında, "İlimiz Ayvacık ilçesinde 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 21:23’te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Ayvacık ilçesi (Tartışık köyüne 3,5 km uzaklıkta) olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana gelmiştir.



Depremin ardından bölgede en büyüğü 3.6 olan 62 adet artçı deprem meydana gelmiş olup; deprem aktivitesi takip edilmektedir. İlçe Kaymakamlıkları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Türk Kızılay’ı, UMKE ve Muhtarlıklarca bölgede yapılan çalışmalara göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşılmış olup, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psiko Sosyal Destek Ekipleri, İl Özel İdaresi Ekipleri ve diğer kurum ve kuruluşların ekipleri olay mahallinde çalışmaya başlamışlardır.



Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce oluşturulan 8 ekip ön hasar tespit çalışmalarına olay mahallinde başlamış olup; Ön hasar tespit çalışmaları sonucunda: 2 cami, 2 cami minaresi olmak üzere boş ve hasarlı toplam 192 konut ve yapı tespit edilmiştir. Ekipler halen bölgede çalışmalarına devam etmekte olup, yapılan çalışmalar ve ilgili diğer hususlar İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) tarafından koordine ve takip edilmektedir" denildi.



BOŞ VE HASARLI 192 KONUT VE YAPI TESPIT EDİLDİ



Öte yandan, 2 cami, 2 cami minaresi olmak üzere 35 yıkık, 60 ağır hasarlı, 86 az hasarlı, 11 hasarsız olmak üzere boş ve hasarlı toplam 192 konut ve yapı içinde Çanakkale Merkez, Biga, Bayramiç Dağahmetçe ve Alakeçili köyü ile Küçükkuyu'dan da konut ve yapı yer aldı.