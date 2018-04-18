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AYMAKOOP AYAKKABICILAR SİTESİ'NDE YANGIN (3)

-Yangın kontrol altına alındı. Ersan SAN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL İkitelli Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesinde bulunan 4 katlı işyerinin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangında patlamalar...

AYMAKOOP AYAKKABICILAR SİTESİ'NDE YANGIN (3)

-Yangın kontrol altına alındı.

Ersan SAN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL
İkitelli Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesinde bulunan 4 katlı işyerinin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangında patlamalar meydana geldi. 
Yangın, 21.00 sıralarında İkitelli Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi B8 Blok'ta bulunan 4 katlı bir binanın son katında çıkı. Henüz belirlenemeyen nedenle ayakkabı imalathanesi olarak kullanılan işyerinde çıkan yangın çatı katına sıçradı. Yükselen alevler yan bloğun çatısına da sirayet etti. Bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının diğer iş yerlerine sıçraması için yoğun çaba harcayarak önce yan bloktaki alevleri söndürdü. Müdahale sırasında zaman zaman patlamalar da yaşandı.
Yangın itfaiye ekiplerinin bir buçuk saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında büyük hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından havadan görüntüler
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Yaşanan hareketlilik


 

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