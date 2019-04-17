AYM, 'süre aşımı' itirazında tüketiciyi haklı buldu

ANAYASA Mahkemesi, bankanın tahsil ettiği masrafın iadesi istemiyle tüketicinin yaptığı başvuruyu 'süre aşımı' nedeniyle reddeden mahkemenin kararında 'ihlal' tespit etti. Anayasa Mahkemesi, tüketicinin 'mahkemeye eşirim hakkının ihlal edildiğine’ hükmederek, dosyayı mahkemeye gönderdi.

Abdullah Volkan Arslan, banka tarafından tahsil edilen masrafın iadesi istemiyle Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'na başvuruda bulundu. Hakem heyeti, 27 Temmuz 2015 tarihli kararıyla talebi reddetti. Arslan, 18 Mart 2016 tarihinde Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak Hakem Heyeti kararına itiraz etti. Mahkeme, 14 Haziran 2016 tarihli kararında itirazın yasal süreden sonra yapıldığını belirterek, süre aşımı nedeniyle davayı reddetti.

Arslan da Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü. Anayasa Mahkemesi, "Başvurucunun davanın 15 günlük yasal sürede açıldığına ilişkin itirazının aksine mahkemenin gerekçesinin mevcut belgeler çerçevesinde yeterli ve kabul edilebilir nitelikte olmadığı anlaşılmıştır" denildi. Başvurucu Arslan'ı haklı bulan Anayasa Mahkemesi kararında şöyle dedi:

"Öngörülebilirlik sınırları içinde değerlendirilemeyecek nitelikte verilen ret kararının başvurucunun kanun yolunu kullanması imkânını ortadan kaldırdığı değerlendirilmiştir. Ret kararıyla başvurucunun katlanmak zorunda kaldığı külfetin hedeflenen meşru amaçlarla orantısız olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anayasa Mahkemesi, açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 36'ncı maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir."

Yüksek mahkeme, dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

Haber: Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, () -