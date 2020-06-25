AYM'den Vekilliği düşürülen 2 HDP'li için flaş kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'li milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın vekilliğinin düşürülmesine yönelik kararın iptali için yapılan başvuruyu oy birliğiyle iptal etti.
Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'li milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın vekilliğinin düşürülmesine yönelik kararın iptali için yapılan başvuruyu oy birliğiyle iptal etti.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesinin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla AYM'ye başvurmuştu.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Saruhan Oluç başvuru sürecinde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:
“KARARLARI FETÖ’CÜ HAKİMLER VERDİ”
* Bizim tespitimize göre geçtiğimiz hafta atılan adım Anayasanın 2. 10. 13. 25. 26. 67. ve 83. maddelerine aykırıdır, TBMM İçtüzüğünün 133. maddesine aykırıdır. AİHS’in 10. 11. ve 12. maddelerine aykırıdır.
* Biz bu nedenle demokratik iradenin çiğnenmesinden ulusal ve uluslararası mevzuat ve TBMM teammüllerine aykırılıktan dolayı, bu uygulamanın iptali ve milletvekilliklerinin iadesi için başvuru yaptık.
* Biz özellikle Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında alınmış olan mahkeme kararlar Fethullahçı hakim ve savcıları, tarafından bazıları cezaevinde olan veya yurt dışına çıkmış olan savcı ve hakimlerin marifetidir dedik.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016