AYM'den, kızıyla telefonda görüşemeyen hükümlü için 'ihlal' kararı

Anayasa Mahkemesi, kızıyla görüşebilmek için telefon hakkını hafta sonu kullanmak isteyen hükümlüyü haklı buldu. Bireysel başvuruda bulunan hükümlünün anayasal güvence altındaki 'aile hayatına saygı' hakkının ihlal edildiğine karar veren Yüksek Mahkeme, 5 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.



Tekirdağ 2 No'lu F Tipi yüksek güvenlikli kapalı cezaevinde hükümlü olan Ümit Balaban'ın çocuklarının velayeti, eşiyle boşanmasının ardından anneye verildi. Balaban, gerek eğitim görmesi gerekse annesinin yanında olması nedeniyle hafta içinde kızıyla telefonda görüşemediğini belirterek, telefonla görüşme hakkını hafta sonu kullanmak için cezaevi yönetimine dilekçe verdi. Talebinin reddedilmesi üzerine önce İnfaz Hâkimliğine, ardından Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı itirazlar da kabul görmeyince, 4 Şubat 2016 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Balaban dilekçesinde, telefon görüşmelerinin çoğunun ceza infaz kurumunda hafta sonları yapılmasına rağmen kaldığı cezaevinde sadece hafta içi yapıldığını belirterek aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü.



5 BİN 500 LİRA MANEVİ TAZMİNAT ÖDENECEK

Başvuruyu 29 Mayıs’ta görüşen Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, Anayasa'nın 20’nci maddesinde güvence altına alınan 'aile hayatına saygı' hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme ayrıca başvurucuya 5 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti. Mahkeme kararın bir örneğini, yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemeye gönderdi. Kararda cezaevinde hafta içi telefon görüşmelerine ayrılan zaman diliminde Balaban’ın kızının okulda olduğuna, çocuğuyla görüşebilmesi için okul çıkışından itibaren 2 saat süresi kaldığına dikkat çekilerek, "Ceza İnfaz Kurumunda uygulanan telefon görüşmelerine yönelik prosedür de göz önüne alındığında başvurucunun bu koşullar altında çocuğuyla görüşmekte zorluk yaşadığı iddiası makul karşılanmalıdır. Ayrıca başvurucunun hafta sonlarında kendi ailesinin yanında bulunması nedeniyle kızıyla daha kolay iletişim kurduğu iddiası da önemsiz görülemez. Belirtilen bu hususlar başvurucu bakımından özel bir durum oluşturmaktadır" denildi.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, ()