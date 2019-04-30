AYM'den 4 polise, 'hukuka aykırı kuvvet kullanımı' nedeniyle 20 bin lira tazminat cezası (2)

'POLİS OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGEYİ SUNMA ZORUNLULUĞU'



Anayasa Mahkemesi'nin, Mehmet U.'nun bireysel başvurusu sonucu aldığı kararda, polisin görevini yerine getirirken kendisinin polis olduğunu gösterir belgeyi sunma zorunluluğu bulunduğu hatırlatıldı. Kararda, "Başvurucunun polis memurlarına kimlik sorması, 'görevi yaptırmamak için direnme' olarak adlandırılamayacaktır" denildi.



Sivil giyimli polis memurlarının çıkan tartışmada başvurucuyu kelepçeleyerek polis merkezine götürmeleri sonucunda yaralanma meydana geldiğine dikkat çekilen kararda, kelepçelenirken kullanılan ifadelerin 'başvurucuyu küçük düşürme' izlenimi oluşturduğu kaydedildi.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, ()