Aylardır kayıp Berat Albayrak'ın 'Cuma' fotoğrafı paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın, Çamlıca Camisi'ndeki cuma namazında çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

2020 Kasım ayında, Instragram hesabından istifa ettiğini duyuran ve ardından kayıplara karşılan Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın nerede olduğu gün yüzüne çıktı.

Albayrak'ın, camide yüzünde maske ile çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Fotoğrafın bugün (7 Mayıs) Büyük Çamlıca Camisi'ndeki cuma namazı sırasında çekildiği belirtiliyor.