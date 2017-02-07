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AYHAN ÇARKIN'A CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET DAVASINDA TAHLİYE...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın'ın, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan tutuklu yargılandığı davanın, ilk duruşmasında tahliyesine karar verildi. Mahkeme, 11...

AYHAN ÇARKIN'A CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET DAVASINDA TAHLİYE...

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın'ın, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan tutuklu yargılandığı davanın, ilk duruşmasında tahliyesine karar verildi. Mahkeme, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdığı Çarkın'ın aldığı ceza miktarı ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle tutuklu yargılanan sanık Ayhan Çarkın katıldı. Çarkın, duruşmada serbest meslek sahibi olduğunu ve aylık gelirinin ise 3 bin ile 5 bin arasında olduğunu söyledi.

"PİŞMAN VE ÜZGÜNÜM"

Çarkın savunmasında, "Öncelikle sayın Cumhurbaşkanı'mızdan bir kez daha özür diliyorum. Anlık bir sinirle söylenmiş sözlerdir. Herhangi bir hakaret kastı ile söylemedim. Olaydan dolayı son derece pişman ve üzgünüm" dedi.

28 EKİM'DE TUTUKLANMIŞTI

Mahkeme, sanık Ayhan Çarkın'ı önce "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu alenen işlediği gerekçesiyle 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Mahkeme daha sonra Çarkın'ın ikrarını lehine değerlendirerek cezayı 11 ay 20 gün hapise indirdi. Mahkeme ayrıca Çarkın'ın aldığı ceza miktarı ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Ayhan Çarkın, Deniz Arama Kurtarma Derneği'ni 3 arkadaşıyla bastığı iddia edilen gün Cumhurbaşkanı aleyhine sarf ettiği sözler nedeniyle 28 Ekim 2016'da tutuklanmıştı.

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