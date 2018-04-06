AYDOS ORMANLARI'NDA YANGIN-1

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL
Sancaktepe'deki Aydos Ormanları'nda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahale ediyor.
Görüntü Dökümü:
-Yükselen dumanlar
-Detaylar
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL Sancaktepe'deki Aydos Ormanları'nda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahale ediyor. Görüntü Dökümü: -Yükselen dumanlar -Detaylar
06 Nisan 2018 Cuma 14:50
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL
Sancaktepe'deki Aydos Ormanları'nda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahale ediyor.
Görüntü Dökümü:
-Yükselen dumanlar
-Detaylar
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