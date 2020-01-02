AYDOS ORMANI'NA LAPA LAPA KAR YAĞDI

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL () AYDOS Ormanı'na lapa lapa kar yağdı. Yağış nedeniyle bazı noktalarda beyaz örtü oluştu.

Aydos Ormanı'nda sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan kar nedeniyle bazı yerlerde beyaz örtü oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Lapa lapa kar yağışı

-Otomobil üzerinde biriken kar

-Genel ve detaylar