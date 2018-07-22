Aydın'daki katliamın son kurbanı toprağa verildi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, eşi ve kızıyla birlikte 4 kişiyi yaralayan Mustafa Duran'ın pompalı tüfekle öldürdüğü 5 kişiden biri olan Bekir Cihan Karakılıç'ta (50) toprağa verildi.



Olay, cuma günü saat 20.30 sıralarında, İstiklal Mahallesi Nohutçu Kahveleri mevkiinde bulunan 4 numaralı tek katlı müstakil evde meydana geldi. Tülin Duran (46), iddiaya göre annesinden miras kalan evin tapusunu, ağabeyi Birol Karakılıç'a devrederek bankadan 62 bin lira kredi çektirdi. Çekilen krediyle Tülin Duran, Hürriyet Caddesi'nde bir depo kiralayarak, dayanıklı plastik mutfak eşyaları satışı işine başladı. Galericilik yapan ve bir süre önce iflas ederek bir firmada pazarlamacılık yapmaya başlan eşi Mustafa Duran da iddiaya göre bu işe para koyarak eşiyle ortak oldu. Birlikte çalışan Duran çiftinin arasında, anlaşmazlıklar başladı. Bunun üzerine Tülin Duran, bir süre önce evi terk ederek kızı Tuğçe Duran (24) ile İstiklal Mahallesi'ndeki ağabeyinin oturduğu müstakil eve yerleşti ve boşanma davası açtı. Ayrıca eşinin tehdit ettiği yönündeki başvurusu sonrası Tülin Duran'a, koruma kararı çıkarılarak, kocası hakkında uzaklaştırılma kararı verildi. Cuma günü sabahı Mustafa Duran, eşi ve akrabalarının dükkandaki malzemeleri boşalttığını görünce 'mal kaçırıldığı' gerekçesiyle öfkelendi. Eşi ve eşinin akrabalarının kendisini dolandırdıklarını öne süren Mustafa Duran, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Akşam evine giden Mustafa Duran, eşinin ve akrabalarının evin kapısının anahtarını da değiştirdiğini öğrendi. Öfkelenen Mustafa Duran, kendisine ait 09 RG 745 plakalı hafif ticari araçla, eşi ve kayınbiraderlerinin birlikte yaşadıkları İstiklal Mahallesi'ndeki eve geldi. Evin yakınına aracını park eden Mustafa Duran, arka koltukta bulunan 2 pompalı tüfeği yanına alarak, evin bahçesinde birlikte yemek yiyen eşi Tülin Duran, kızı Tuğçe Duran, kayınbiraderleri Birol Karakılıç (48) ve Bekir Cihan Karakılıç (50), kayınbiraderi Bekir Cihan Karakılıç'ın eşi Serpil Karakılıç (43), kayınbiraderi Birol Karakılıç'ın eşi Emine Özlem Karakılıç (45), kayınbiraderi Bekir Cihan Karakılıç'ın kızı Şükran Karakılıç (25) ile akrabaları ve komşuları olan Filiz Kahya (38) ve Mehmet Kahya'ya (41) iki pompalı tüfekle art arda ateş etti. Ardından soğukkanlı bir şekilde yürüyerek geri döndü, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Silahlı baskın sonrası Birol Karakılıç, Filiz Kahya ve Mehmet Kahya, olay yerinde öldü. Ağır yaralanan Bekir Cihan Karakılıç ve Emine Özlem Karakılıç ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Saldırıda kolundan yaralanan Tülin Duran, Tuğçe Duran, Şükran Karakılıç ve kurşunlara hedef olmamak için kaçarken düşerek yaralanan Serpil Karakılıç'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yaralılardan sadece Tuğçe Duran'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Yaşamını yitirenlerden 4'ü, dün (cumartesi) toprağa verildi. Birol Karakılıç ve eşi Emine Özlem Karakılıç Nazilli ilçesinde, Filiz Kahya ve Mehmet Kahya çifti ise Bozdağon ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. Emniyette pişman olduğunu söyleyen katil zanlısı Mustafa Duran ise dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

OĞLU BAYGINLIK GEÇİRDİ

Katliamın son kurbanı 2 çocuk babası Bekir Cihan Karakılıç için bugün cenaze töreni düzenlendi. Öncesinde Karakılıç'ın cenazesi, cinayetin işlendiği eve getirilerek helallik alındı. Bu sırada oğlu Yusuf Karakılıç, baygınlık geçirdi. Çevredeki vatandaşlar, Yusuf Karakılıç'ın elini ve yüzünü suyla yıkayıp kendine getirdi. Helallik alınmasının ardından cenaze İstiklal Mahallesi'ndeki Yavuz Selim Camii'ne götürüldü. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bekir Cihan Karakılıç, Evranlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş cenaze törenine katıldı. Cenazede ablası Ayşe Karakılıç da gözyaşını tutamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Evin önünden görüntü

- Camiye getirilmesi

- Mezarlıktan görüntü

- Ablasının ağlaması

- Oğlunun baygınlık geçirmesi

- Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()