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Aydın'da fabrikada patlama: 4 işçi yaralandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kimyasal madde üreten bir fabrikanın kazanında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı...

Aydın'da fabrikada patlama: 4 işçi yaralandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kimyasal madde üreten bir fabrikanın kazanında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay, bu gece Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kimyasal madde üreten bir fabrikada meydana geldi. Kimyasal madde işlemeye yarayan ve değirmen adı verilen bir kazan gaz sıkışması nedeniyle patladı. Patlama sesini duyan diğer işçiler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kazanın yakınlarında bulunan ve patlama esnasında yaralanan 4 işçiyi ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralı işçiler Murat Barut, Mustafa İnce, Süleyman Yıldızçoban ve Zeynep Tuğba Aydın'ın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, patlamanın ardından başlayan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Fabrikadan görüntü
- İtfaiye ekiplerinden görüntü
- Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın),()

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