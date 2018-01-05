AYDIN BOYSAN HAYATINI KAYBETTİ

Haber: istanbul
Mimar ve gazeteci Aydın Boysan da yaşamını yitirdi.
Aydın Boysan'ın organ yetmezliği sonucu bugün evinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Boysan 97 yaşındaydı.
Görüntü Dökümü:
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-Boysan'ın arşiv görüntüsü
Haber: istanbul Mimar ve gazeteci Aydın Boysan da yaşamını yitirdi. Aydın Boysan'ın organ yetmezliği sonucu bugün evinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Boysan 97 yaşındaydı. Görüntü Dökümü: ------------- -Boysan'ın arşiv...
05 Ocak 2018 Cuma 14:37
Haber: istanbul
Mimar ve gazeteci Aydın Boysan da yaşamını yitirdi.
Aydın Boysan'ın organ yetmezliği sonucu bugün evinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Boysan 97 yaşındaydı.
Görüntü Dökümü:
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-Boysan'ın arşiv görüntüsü
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