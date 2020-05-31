Ayasofya'da Fetih duası Yunanistan'ı çıldırttı... Camiye Yunan bayrağı asıldı

İstanbul'un Fethi'nin yıldönümünde Ayasofya'da Fetih duası okunması Bizans'ın torunu Yunanistan'ı çıldırttı.Türkiye'ye karşı sürekli yeni planlar içinde olan Yunanistan, bu sefer Edirne sınırına yakın noktada buunan 579 yıllık tarihi olan Çelebi Sultan Mehmet Camii'nin minaresine bayrak asarak provakasyon yaptı. Yunanistan'da kalan eski Türk şehri Dimetoka'daki 579 yıllık Çelebi Mehmet Camii'ne Yunan bayrağı asılmış.

Edirne sınırına yakın bir noktada bulunan Dimetoka kentinde ibadete kapalı bulunan tarihi Çelebi Mehmet Camii'nin minaresine Yunanistan bayrağı asıldı. Bayrak, fark edilmesinin ardından belediye tarafından indirildi.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinin karşısında bulunan Yunanistan’ın Dimetoka kentinde bulunan ve restore edilmeyi bekleyen ibadete kapalı 579 yıllık tarihi Çelebi Sultan Mehmet Camii’nin minaresine dün gece henüz kimliği belirsiz kişiler tarafından Yunan bayrağı asıldı. Tepkiler üzerine bayrağın minareden indirildiği belirtildi.

Rumeli'de elimizden çıkan topraklarımızdaki bu en büyük camiyi 2017 yılında yakmışlardı.

Haber: Murat AYDIN