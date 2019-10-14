AYAĞI KIRIK ATLA HURDA TOPLAYAN KİŞİYE VATANDAŞ TEPKİSİ
Haber-Kamera: Ozan Ural-Ertan KILIÇ / İstanbul Küçükçekmece'de ayağı kırık atla hurda toplayan kişiye vatandaşlardan tepki geldi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, defalarca uyarılmasına rağmen sakat atla hurda toplamaya devam...
Haber-Kamera: Ozan Ural-Ertan KILIÇ / İstanbul
Küçükçekmece'de ayağı kırık atla hurda toplayan kişiye vatandaşlardan tepki geldi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, defalarca uyarılmasına rağmen sakat atla hurda toplamaya devam ettiği anlaşıldı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin Halkalı'da çekildiği ortaya çıktı. Ayağı kırık olduğu görülen atla hurda toplayan kişiye vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Görüntüleri çeken vatandaş, defalarca uyarılmasına rağmen sakat atın çalıştırılmaya devam ettiğini anlatılıyor. Görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, herkesin tepkisini çekti.
Görüntü dökümü:
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-Vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüler
-Ayağı sakat olduğu anlaşılan atın görüntüsü
-Görüntüleri çeken vatandaşın defalarca uyardığını söylemesi
-Genel ve detay görüntüler
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