Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist...
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt YÜKSEL
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt...
Küba ile sağlık işbirliği
Küba ile sağlık işbirliği
TFF Başkan adayları listesi belli oldu
TFF Başkan adayları listesi belli...

AVUKATIN ETEK BOYUNA TEPKİ GÖSTEREN HAKİME SORUŞTURMA

Haber: Serpil KIRKESER/İSTANBUL Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İstanbul Anadolu Adliyesi 2.İş Mahkemesinde avukatın etek boyunu mahkeme tutanağına geçiren hakim hakkında soruşturma başlattı.   Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu 2. İş...

AVUKATIN ETEK BOYUNA TEPKİ GÖSTEREN HAKİME SORUŞTURMA

Haber: Serpil KIRKESER/İSTANBUL
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İstanbul Anadolu Adliyesi 2.İş Mahkemesinde avukatın etek boyunu mahkeme tutanağına geçiren hakim hakkında soruşturma başlattı.  
Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada hakim ile kadın avukat arasında "etek boyu" tartışması yaşandı. Hakim, etek boyunun avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu söyleyerek, etek boyunun fotoğrafının çekilmesini istedi. Kadın avukat etek boyunun çekilmesini istemedi. Duruşmada izleyici olan 2 avukat da etek boyunun mevzuata uygun  uygun olduğunu söyledi. 

TUTANAKLARA YANSIDI
Tutanaklara yansıyan tartışmada hakim dosyaya ulaşan bilirkişi raporunu okudu ve avukatlara söz verdi. Söz alan kadın avukat bilirkişi raporuna karşı konuşmaya başladı. Bu sırada hakim, kadın avukatın eteğinin diz üstünden yaklaşık 15 santim yukarıda olduğunu, bu hali ile avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu, giyim kuşam etik kurallarına aykırı olduğunu söyledi. Dinleyici sıralarında bulunan 2 avukata da etek boyunun avukatlık hukuku mevzuatına, örfüne uygun olup olmadığı soruldu.2 avukat da etek boyunun avukatlık, hukuka ve örfüne uygun olduğunu, özgürlük alanı ile ilgili olduğundan etek boyuna müdahale edilmemesi gerektiğini belirtti. 

HAKİM, ETEK BOYUNUN ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ
Hakim, baro başkanlığına bildirilmesi için etek boyunun cep telefonu ile fotoğrafının çekilmesini istedi. Kadın avukat ise "Etek boyumun çekilmesini istemiyorum" dedi. Yaşananlar duruşma tutanağına geçti.  Hakim, duruşma zaptının bir suretinin İstanbul Baro Başkanlığı'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

Görüntü dökümü:
--------------
Arşiv (anadolu adliyesi)
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328