AVUKAT KEMAL AYTAÇ İFADE VERDİ...

Haber: Özden ATİK - Yüksel KOÇ / İstanbul,

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda her hafta perşembe günü tutulan Adalet Nöbeti'nin geçtiğimiz haftaki 44. buluşması sonrasında hakkında gözaltı kararı çıkarılan avukat Kemal Aytaç savcıya ifade verdi. Avukat Aytaç, bugün saat 14.00'da kendisine desteğe gelen bir grup avukatla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na çıktı. "Örgüt propagandası" suçlamasıyla ifade veren avukat Aytaç'ın, başka bir soruşturma nedeniyle de ifade verdiği öğrenildi. Avukat Kemal Aytaç ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

