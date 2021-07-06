Avrupa’ya seyahatlerde Pandemi engeli kalktı

Pandemiyle birlikte yaşanan uluslararası seyahat kısıtlamaları, yeni normallere dönmeye başlıyor. Ancak, özellikle Schengen Bölgesi’ne yapılacak seyahatlerde ülkelere göre baş gösteren değişiklikler, kafa karıştırmaya devam ediyor. Fransa, Avusturya, Malta, Hollanda ve Estonya’nın turistik vize başvurularına başlandığını belirten Gateway Management Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ali Çakmak, “Turistik seyahatlere kapıları ilk açanlar Fransa, Avusturya, Malta, Hollanda ve Estonya oldu. Çift Biontech aşısını olan ve aşı kartını beyan edenler bu ülkelere rahatlıkla seyahat edebilecekler” dedi.

Aşı kartlarının seyahat edilen ülke gümrüklerinde beyan edilmesi halinde ülkelere giriş yapılmaya başlandığını belirten Halis Ali Çakmak, henüz aşısı eksik olanların aşı takvimlerine göre vize başvurularını da yapabileceklerini belirtti. Çakmak, “Henüz aşı olmadıysanız negatif Covid-19 testi sonucuyla vize başvuruları yapılabilir. Bu esnada aşı tarihlerinizi planlayarak vizenizin onaylanmasının ardından özlediğiniz turistik seyahati yapabilirsiniz. Diğer ülkelerden de olumlu haberlerin gelmesi an meselesi. Schengen vizesi olsa bile şu anda sadece vize alınan ülkeye seyahat edilebiliyor. Ancak, ülkelerin ilgili birimleriyle sürekli temas halindeyiz. Özellikle Schengen Bölgesi’ne seyahat planı yapanlar güncel gelişmeleri VFS ve Gateway vize başvuru merkezimizden anlık olarak öğrenebilirler” dedi.