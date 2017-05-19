'AVRUPA MÜZELER GECESİ'NDE  AYASOFYA MÜZESİ'NE YOĞUN İLGİ 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 36 müze, 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla, "Avrupa Müzeler Gecesi" isimli etkinlik kapsamında bu gece saat 23.00'a kadar ziyarete açık kalınca vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bu yıl, Avrupa'da 13, Türkiye'de ise 12'ncisi düzenlenen "Avrupa Müzeler Gecesi" nedeniyle Ayasofya Müzesi ücretsiz olarak gece saat 23.00'e kadar açık kaldı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte bir çok vatandaş müzeyi gezerek bol bol fotoğraf çekti. Bazı rehberlerin müzeye ziyarete gelen vatandaşlara Ayasofya hakkında tarihi bilgiler verdi.

İYİ Kİ MÜZELER GÜNÜ VAR

Müzeye ziyarete gelen Ahmet Turan Köksal, "Ayasofya'yı gece görmek hele müzeye gelmek çok zevkli bir şey. Hep gündüz geliyorduk, bu sefer de gece geldik. Süper bir etkinlik çokta kalabalık. İyiki böyle bir şey var, iyi ki müzeler günü var" dedi.

Ayrıca, müzeye ziyarete gelen Erdal Gürel isimli bir kişi ise, "Bugün müzeler günü, bizde müzeyi dolaşmaya geldik. Saat 23:00'de kapanıyormuş ama yetiştik gezeceğiz şimdi. Daha önce bu müzeye gelmedim, farklı bir gün olacak benim için" dedi.

"Avrupa Müzeler Gecesi", 18 Mayıs'ta Avrupa Konseyi, UNESCO ve ICOM'un himayelerinde Avrupa'da 13, ülkemizde ise 12'nci defa gerçekleştiriliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Ayasofya müzesinden görüntü

-Müze içinden görüntü

-Vatandaşlar ile röportaj

-Fotoğraf çektiren vatandaşlar

-Genel ve detaylar

