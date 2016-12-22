AVRASYA TÜNELİ'NDEN İLK GEÇİŞLER BAŞLADI (2)

Haber- Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL-Hasan YILDIRIM- Uğur AYAZSIN / İSTANBUL

Asya ile Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından karayoluyla birleştiren Avrasya Tüneli'nden ilk araç geçişleri Kazlıçeşme ve Göztepe'den eş zamanlı olarak sabah 07.00'den itibariyle başladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz Salı günü açılışı gerçekleştirilen ancak Sinyalizasyon çalışmaları tamamlanamadığı için trafiğe açılamayan Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler Kazlıçeşme ve Göztepe güzergahından eş zamanlı olarak saat 07.00 itibariyle başladı.

Kazlıçeşme-Göztepe hattında gerçekleştirilen Avrasya Tüneliyle iki kıta arasındaki yolculuğu 15 dakikaya indirecek



Tünelde maksimum hız saatte 70 kilometre olarak belirlenirken, geçiş ücretleri yılbaşına kadar otomobil için 15 minibüsler için ise 22,50 Türk Lirası olacak.

Görüntü dökümü:

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-Araçların geçişi

-Genel ve detaylar