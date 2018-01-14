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AVRASYA TÜNELİ GİRİŞİNDE HAREKETLİ DAKİKALAR: 1 ÖLÜ, 2 YARALI (GENİŞ HABER)

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Çağatay KENARLI-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL   Avrasya Tüneli Yenikapı-Üsküdar girişinde bulunan uygulama noktasında dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü hareketli dakikalara yaşanmasına neden...

AVRASYA TÜNELİ GİRİŞİNDE HAREKETLİ DAKİKALAR: 1 ÖLÜ, 2 YARALI (GENİŞ HABER)

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Çağatay KENARLI-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL  
Avrasya Tüneli Yenikapı-Üsküdar girişinde bulunan uygulama noktasında dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü hareketli dakikalara yaşanmasına neden oldu. Polisin ateş ederek durdurduğu otomobilde bulunan 4 şüpheliden biri ölürken 2 kişi ise yaralandı. 
 
Avrasya Tüneli'de gece saat 00.45 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı. Tünelin Yenikapı'dan Anadolu yakası yönündeki girişinde bulunan uygulama noktasında polis 34 UU 3148 plakalı otomobili durdurmak istedi. İddiya göre dur ihtarına uymayan sürücü aracı polislerin üzerine sürdü. İlk olarak havaya uyarı ateşi açan polis aracın durmaması üzerine araca ateş etti. 
 
3 KİŞİ YARALANDI
Polisin açtığı ateş sonucu araçta bulunan 4 kişiden Mehmet Ç. omuzundan hafif, Orhan B.  kulağından hafif, Volkan T. ise ağır yaralandı. Volkan T'nin eşi Elvan T.  ise araçtan yara almadan çıktı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.   Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılan Volkan Tekin tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

AVRASYA TÜNELİ ULAŞIMA KAPATILDI
Yaşanan olayın ardından polis tedbir amaçlı olarak Avrasya Tüneli'ni ulaşıma kapattı. Tüneli kullanmak isteyen sürücüler, polis ekipleri tarafından sirkeci istikametine yönlendirildi. 
 
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS SEVKEDİLDİ
Olay yerine Özel Harekat Polisi dahil çok sayıda ekip sevkedildi. Olay yeri inceleme ekipleri araç üzerinde inceleme yaptı. 
 
ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN 8 SUÇTAN ARANMASI VAR
Edinilen bilgiye göre, olayda hayatını kaybeden Volkan T.'nin hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, yaralama gibi suçlardan 48 ayrı suç kaydı olduğu,  Resmi belgede sahtecilik, tehdit ve dolandırıcılık gibi 8 ayrı suçtan da aranması olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

Görüntü dökümü:
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-Tünel girişinde polis ekipleri
-Ambulanslardan görüntü
-Köprünün kapatılması
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Hastaneden detay
-Genel ve detay görüntüler
 

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