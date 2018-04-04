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AVRASYA TÜNELİ BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL Avrasya Tüneli, yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Tünele gelen araçlar başka güzergahlara yönlendirildi. Avrupa...

AVRASYA TÜNELİ BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL
Avrasya Tüneli, yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Tünele gelen araçlar başka güzergahlara yönlendirildi.

Avrupa ile Asya'yı boğazın altından birleştiren, Avrasya Tüneli'nde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle gece  00.00'da çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Tünelin girişini belediye işçileri duba koyarak kapatırken, sürücüler başka güzergahlara yönlendirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapılan duyuruda “04.04.2018  tarihinde 00:00 ile 05:00 saatleri arasında, Avrasya Tüneli planlı bakım çalışmaları kapsamında her iki yönde geçici olarak trafiğe kapalıdır" denildi.

Görüntü Dökümü:
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-İşçilerin dubaları koyması
-Araçların başka güzergaha yönlendirilmesi
-Trafikten detay
-Tünelin kapalı olduğu yazan levhalar
-Genel ve Detaylar
 

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