AVRASYA GÖSTERİ VE SANAT MERKEZİ'NDE 23 NİSAN KUTLAMALARI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bir etkinlik düzenlendi. Etkinliklere İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve çocuklar katıldı.

Türkiye, KKTC, Pakistan, Kuzey Makedonya, Rusya, Hindistan, Meksika ve Estonya'dan çocukların katıldığı Halk Oyunları Festivali, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program sonunda Ekrem İmamoğlu, çocuklar ve velileriyle fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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- Protokolün gelişi

- Gösterilerinden görüntüler

- Ödül töreninden görüntüler

- İmamoğlu'nun fotoğraf çektirmesi

- Detaylar

