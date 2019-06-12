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AVM ÖNÜNDE UYUŞTURUCU SATANLARA OPERASYON: 4 GÖZALTI

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, ()  Başakşehir'de  AVM önünde araçta uyuşturucu madde satanlara yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.Yapılan aramalarda 751 gram esrar, 2 kilo 170 gram marihuana, 2 terazi, tabanca, 6 cep telefonu ve uyuşturucu...

AVM ÖNÜNDE UYUŞTURUCU SATANLARA OPERASYON: 4 GÖZALTI

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, () 
Başakşehir'de  AVM önünde araçta uyuşturucu madde satanlara yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.Yapılan aramalarda 751 gram esrar, 2 kilo 170 gram marihuana, 2 terazi, tabanca, 6 cep telefonu ve uyuşturucu madde satışından kazanıldığını değerlendirdiği 3 bin lira ele geçirdi.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde uyuşturucu madde satışına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri 7 ve 8 Haziran’da bir AVM önüne park ederek uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda otomobilde uyuşturucu sattığı belirlenen Yunus S., Nihat Ç. ile uyuşturucu madde almak için otomobile gelen İlker Y.Y. ve Masis K. yakalanarak gözaltına alındı.

2 LÜKS SİTEYE BASKIN
Polis ekipleri, şüphelilerin uyuşturucu maddeleri iki ayrı sitede sakladığını belirleyerek, bir sitedeki ev ile diğer sitenin otoparkındaki motosiklette arama yaptı. Yapılan aramalarda 751 gram esrar, 2 kilo 170 gram marihuana, 2 terazi, tabanca, 6 cep telefonu ve uyuşturucu madde satışından kazanıldığını değerlendirdiği 3 bin lira ele geçirdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu madde almaya gelen İlker Y.Y. ve Masis K. savcının talimatıyla serbest bırakılırken, uyuşturucu sattığı belirlenen Nihat Ç. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken Yunus S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.           


Görüntü Dökümü
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-(Polis Kamerası)
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
-Genel ve detaylar
 

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