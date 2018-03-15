AVM HIRSIZLARI KAMERADA: 10 YAŞINDAKİ KARDEŞİNE HIRSIZLIK YAPTIRIYORDU

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL

İstanbul'daki alışveriş merkezlerinde kadınların çantalarını çalan biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı. Kadınların çantalarını çalarken güvenlik kameralarına yakalanan suç ortakları 10 yaşındaki çocuk, yasa gereği hakkında işlem yapılmadan ailesine teslim edildi.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki alışveriş merkezlerinde kadın müşterilerin çantaları, çantalarından cep telefonu ve cüzdanlarının çalınmasına ilişkin şikayetlerin artması üzerine çalışma başlattı. Şişli, Esenyurt, Eyüp ve Fatih'teki alışveriş merkezlerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, emniyette hırsızlık ve yankesicilikten kaydı bulunan 1'i kadın 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis şüpheliler Sultan T. (27) ile İsmail T.'yi (20) 9 Mart'ta Beyoğlu Dolapdere'de yakaladı.

10 YAŞINDAKİ SUÇ ORTAKLARI YASA GEREĞİ SERBEST KALDI

Alışveriş merkezlerindeki dükkanlara ait güvenlik kamera kayıtlarında, yankesicilik yaptığı iddia edilen şüphelilerin, girdikleri dükkanlarda alışveriş yapan kadınları hedef seçtiği görüldü. Görüntülerde şüphelilerden Sultan T'nin kardeşi olduğu öğrenilen 10 yaşındaki çocuğun alışveriş yapan kadınların yanına yaklaşarak çantalarını çalıp hızla uzaklaştığı görülüyor. Polisin yakaladığı çocuk hakkında,12 yaşındaki küçük olması nedeniyle hakkında işlem yapılmadı, ailesine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

-Hırsızlık anları

-Emniyetten çıkışları

-Detaylar

