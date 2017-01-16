- AVM'DE KÜÇÜK ÇAPLI YANGIN

Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Hasan YILDIRIM - Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL

Levent'te bulunan bir AVM'nin ofislerin bulunduğu kattaki yemekhanede restoranlardan birinin mutfak bacasında küçük çapta yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.Yangınla ilgili AVM yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü:

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-Bacadan yükselen duman

-İtfaiyenin müdahalesi

-Detaylar

- AVM'deki yangına itfaiyenin müdahale etmesi

- AVM içinden görüntüler

16.01.2017 - 12.52 Haber Kodu : 170116069