AVCILAR’DA KADIN CİNAYETİ (1)

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AVCILAR’da Ercan A., ayrıldğı eşi Seda Kurt’u bıçaklayarak öldürdü. Olay, bugün Ambarlı Mahallesi Balaban Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre Ercan A., sabah saatlerinde tartıştığı Seda Kurt’u bıçakla ağır yaraladıktan...
GÜNDEM 04.11.2019, 11:39
AVCILAR’da Ercan A., ayrıldğı eşi Seda Kurt’u bıçaklayarak öldürdü.
Olay, bugün Ambarlı Mahallesi Balaban Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre Ercan A., sabah saatlerinde tartıştığı Seda Kurt’u bıçakla ağır yaraladıktan sonra kaçtı. Seda Kurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bıçağı yakınlarda bir binanın girişine atan şüphelinin aranmasına başlandı.
Görüntü dökümü:
Olay, bugün Ambarlı Mahallesi Balaban Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre Ercan A., sabah saatlerinde tartıştığı Seda Kurt’u bıçakla ağır yaraladıktan sonra kaçtı. Seda Kurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bıçağı yakınlarda bir binanın girişine atan şüphelinin aranmasına başlandı.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Ercan A. ve Seda Kurt'un birlikte fotoğrafı
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