AVCILAR’DA BOŞALTILAN BİNANIN BULUNDUĞU BÖLGEDEKİ DİĞER BİNALAR DA İNCELENİYOR

İhsan DÖRTKARDEŞ-Ersan SAN-Cemil ÖZDEMİR /İSTANBUL, ()

Avcılar’daki Ambarlı Mahallesi’nde çökme riski bulunarak 5 katlı binanın boşaltılması ardından bölgedeki diğer binalar da mercek altına alındı. Önlemlerin devam ettiği bina bu sabah havadan görüntülendi.

Belediye tarafından araç trafiğine kapatılan Erencan Sokak'taki 5 katlı içinde büyük bölümü Suriyeli sığınmacıların kiracı olarak oturduğu Çiğdem Apartmanı’nın bodrum katındaki dairenin kolon ve kirişlerinde çatlaklar oluştu, duvarda çökme meydana geldi. Bina sakinleri durumu polise bildirdi. Dün akşam saatlerinde sevk edilen polis ve belediye ekipleri binayı kısa sürede tahliye etti. Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri binadaki alt dairelerde inceleme yaptı. İncelemenin ardından bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Polis çevrede önlem alırken belediye ekipleri de binayı mühürledi. Çökme riski nedeniyle boşaltılan 5 katlı bina havadan görüntülendi.

Boşaltılan binalarda oturanlar dün geceyi yakınlarının yanında veya otelde geçirdi. Binanın bir bölümünde çatlaklar bulunduğunu anlatan kiracılardan Orhan Yalçınkaya, "Giriş katındaki dairenin örme duvarı çöktü. Aradaki su sızıntısından dolayı 34 yıllık binada, orada çökme oluyor. Bodrum katında etkilenme yok. Örme duvar yan yatmış. Kolonlarla ilgili tehlike görünmüyor. Ne olacağını bilmiyoruz? 5 yıldır burada oturuyorduk. Çoğu Suriyeli aileler. Artık taşınmayı düşünüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü’nden geldiler, eşyaların taşınmasına bize yardım edeceklerini söylediler" dedi.

BÖLGE MERCEK ALTINDA

Boşaltılan ve kontrollü olarak çok kısa süreliğine binanın Bakanlar Kurulu'nun 2005'te aldığı kararla 'Afet Risk Alanı' ilan ettiği bölgeye çok yakın olduğu göz önüne alınarak, çevredeki tüm binalar da incelemeye alındı. Avcılar Belediyesi yetkilileri, bölgenin 'Afet Risk Alanı'na yakın olması nedeniyle bu sabah inşaat mühendislerinden oluşan bir ekibi bölgeye göndererek, gözleme dayalı inceleme yaptırdı. Binanın oturulamayacak halde olduğu ifade edilirken, hak sahiplerinin aralarında anlaşarak ‘Kentsel Dönüşüm’ kapsamında binayı yenileyebileceği, ilgili devlet kurumlarından destek alabilecekleri söylendi.

BÖLGEDEKİ 57 BİNA YIKTIRILMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bakanlar Kurulu'nun 2005 yılında 'Afet Risk Alanı' ilan ettiği Ambarlı Mahallesi'ndeki Bayırlı, Badem ve Bahçe Sokak'ta bulunan 57 binayı 3 yıl içerisinde aralıklarla yıktı. Bölge sakinleri 1999 depremi ardından bölgedeki kanalizasyon sisteminde deformasyon olduğunu savunmuş, açtıkları davalardan sonuç alamamıştı.

Binalarla ilgili yıkım süreci devam ederken 'Afete maruz bölge'ye Yenibosna Gaz İzoleli Trafo Merkezi'ne (GIS TM) 380 bin kilovat gerilimde 16.6 kilometre uzunluğunda yeraltı hattı ile bağlantıları döşenmişti.

Görüntü dökümü:

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-Binanın havadan görüntüleri

-Binanın bodrum katında bulunan dairedeki hasar

-Bina sakini ile röp.

