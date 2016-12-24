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AVCILAR'DAN İRAN SINIRINDAKİ ÖĞRENCİLERE DESTEK ELİ

İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul, Van'ın İran sınırındaki Başkale İlçesi'ne bağlı Kızılca Köyü Ortaokulu öğretmenlerinin öğrencileri için yaptığı destek çağrısına Avcılar Kent Konseyi'nden yanıt verildi. Van'a 90, Başkale'ye...

AVCILAR'DAN İRAN SINIRINDAKİ ÖĞRENCİLERE DESTEK ELİ

İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul,

Van'ın İran sınırındaki Başkale İlçesi'ne bağlı Kızılca Köyü Ortaokulu öğretmenlerinin öğrencileri için yaptığı destek çağrısına Avcılar Kent Konseyi'nden yanıt verildi.

Van'a 90, Başkale'ye 40 kilometre uzaklıktaki Kızılca Köyü'nde görevli öğretmenlerden Sevda Biçer'in ağır kış koşullarında taşımalı eğitim gören 300 öğrenci için destek isteyen mektubu Avcılar Kent Konseyi'ni harekete geçirdi. Genel Sekreteki Turgay Halisçelik'in de araştırma yapması ardından Kent Konseyi Başkanı Mert Ali Ak, Kadın Meclisi Kültür Sanat Çalışma Grubu'ndaki kadınlar kolları sıvadı. Avcılar Belediyesi'nin de desteği ile ilçedeki esnaftan öğrencilerin kışlık ihtiyaçları için Gümüşpala Mahallesi Gönüllüleri Derneği'nde 23 koli kitap ve giysi hazırladı. Kent Konseyi Başkanı Mert Ali Ak, geçen yıl da Batman'daki 2 okula 40 koli kitap gönderdiklerini hatırlatırken, İran sınırındaki Başkale'ye bağlı Kızılca Köyü Ortaokulu öğretmenlerinin isteği ile özverili biçimde çalışarak 23 koli hazırlık yaptıklarını söyledi. Ak, “Bütün yüreğimizin sıcaklığı ile doğunun soğuğuna batıdan arkadaşlarımızın sıcak elini uzatıyoruz. Bu çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak destek olmak bizim için bir gurur vesilesidir. Bu gibi ihtiyaçlar her zaman vardır. Bizim gibi sivil toplum kuruluşları olarak katkıda bulunmaya devam edeceğizö dedi.

 

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