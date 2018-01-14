AVCILAR'DA YÜKSEK GERİLİM HATTINA TAKILAN VİNÇ ELEKTRİK DİREĞİNİ DEVİRDİ

Haber - Kamera: Ersan SAN / İstanbul

Avcılar'da, yüksek gerilim hattı tellerine takılan vinç, elektrik direğini devirdi. Yola düşen elektrik telleri tehlike oluştururken BEDAŞ ekipleri elektrik akımını kestikten sonra onarım çalışmalarına başladı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi üzerinden meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki üzerinde konteynır bulunan vinç, yüksek gerilim hattı tellerine takılıp elektrik direğini devirdi. Yola düşen elektrik telleri tehlike oluştururken, ihbar üzerine BEDAŞ ekipleri olay yerine gelerek mahallenin elektrik akımını kesti. BEDAŞ ekipleri, yerdeki kabloları keserek kaldırdı. Ekiplerin, onarım çalışmaları sürüyor.

Görgü tanıkları, üzerinde konteynır bulunan vincin altından geçerken elektrik tellerine takıldığını ve elektrik direğini devirdiğini, sürücüsünün bir süre bekledikten sonra yoluna devam ettiğini söylediler.

Görüntü Dökümü:

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- Yerdeki kabloların üzerinden geçenler

-Kabloların üzerinden geçen araçlar

-BEDAŞ ekiplerinin çalışmaları

-Görgü tanıklarıyla röp.



