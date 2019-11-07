AVCILAR'DA TIP MERKEZİNDE DOKTOR DOKTORU TABANCAYLA VURDU (ek görüntülerle)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL

AVCILAR'da özel bir tıp merkezinin sahibi olan doktor, yanında çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen Azerbaycanlı kadın doktoru tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, Yeşilkent Mahallesi, Birlik Caddesi'ndeki özel bir tıp merkezinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre tıp merkezinin sahibi Celal T., aynı işyerinde çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen doktor Azerbaycan uyruklu Aida A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Celal T., belindeki tabanca ile Aida A.'ya ateş etti. Karnından vurulan Aida A. ağır yaralanırken Celal T. olay yerinden kaçmak istedi. Ancak silah seslerini duyup tıp merkezi önüne gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı doktor Aida A. ise Bakırköy Sadi Konur Devlet Hastanesi'nde kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Tıp merkezi önünden görüntü

-Tosunoğlu'nun polis aracında görüntüsü

-Aida A.'nın bulunduğu hastaneden detay(EK)

-Genel ve detaylar

07.11.2019 - 02.25 Haber Kodu : 191107010

07.11.2019 - 02.22 Haber Kodu : 191107009