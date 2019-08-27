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AVCILAR'DA SÜRÜCÜLER İÇİN ‘KEDİ ÇIKABİLİR’ TABELALARI ASTILAR
AVCILAR Cihangir Mahallesi’ndeki bir tekstil firması, bulundukları sokakta kedilerin sıkça araçlar altında ezildiğini görerek sokağın iki girişine ‘Kedi çıkabilir’ levhaları taktırdı.Mahalle sakinlerinin sık sık yiyecek vererek beslediği...
GÜNDEM 27.08.2019, 11:22
AVCILAR Cihangir Mahallesi’ndeki bir tekstil firması, bulundukları sokakta kedilerin sıkça araçlar altında ezildiğini görerek sokağın iki girişine ‘Kedi çıkabilir’ levhaları taktırdı.Mahalle sakinlerinin sık sık yiyecek vererek beslediği sahipsiz kedilerin son dönemde Sarı Turna Sokak’ta araçların altında kalarak ölmesinden etkilenen tekstil firması yöneticileri harekete geçti. Tekstil firması Müdürü Mahmut Elibol, bölgede çok sayıda sahipsiz kedi olduğunu, son dönemde meydana gelen kazalar üzerine sürücüleri uyarmak istediklerini söyledi. Elibol, "Anadolu’daki bir belediyenin uygulamasından esinlenerek sokağın iki girişine ‘Kedi Çıkabilir’ levhası taktırdık. Güzel tepkiler aldık. Grafikerimizle tabelayı tekrar projelendirdik. Bence bu tabelalar çoğaltılmalı. İnsanların dikkatini çekmek gerekir. Ayrıca kaldırımda bir de mama istasyonu hazırlayarak her gün buraya mama bırakmaya başladık" dedi. Elibol, ara sokakta olmasına rağmen sürücülerin burada hız yaptığını, sevimli dostların araçların altında kalarak öldüğünü belirten bazı mahalle sakinleri de ‘Kedi Çıkabilir’ tabelalarının olumlu sonuç vereceğine inandıklarını söyledi.
Görüntü Dökümü:
Görüntü Dökümü:
Sokaktaki 'Kedi Çıkabilir' tabelalarından görüntüler
Firma müdürü Mahmut Elibol, tabelayı asma nedenlerini anlatırken ve yaptıkları mama istasyonuna mama bırakırken
Aslan Erbaş, tabela ile ilgili düşüncelerini söylerken
Tabela ile ilgili konuşanlar
Sokaktaki kediler ve onları sevenlerden görüntüler
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