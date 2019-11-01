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AVCILAR'DA RİSKLİ BİNADAKİ 'KAPILI ÖNLEM' YERİNE DEMİR BARİYER GELDİ

GÖLCÜK Depremi’nde ağır hasar gören, yargı süreci nedeniyle 20 yıl sonra tahliye edilerek mühürlenen Avcılar'daki binanın çevresinde alınan ‘Kapılı önlem’e son verildi. Belediye, iple birbirine bağlı yaklaşık 40 kapıyı devirerek,...

GÜNDEM 01.11.2019, 10:35
AVCILAR'DA RİSKLİ BİNADAKİ 'KAPILI ÖNLEM' YERİNE DEMİR BARİYER GELDİ
GÖLCÜK Depremi’nde ağır hasar gören, yargı süreci nedeniyle 20 yıl sonra tahliye edilerek mühürlenen Avcılar'daki binanın çevresinde alınan ‘Kapılı önlem’e son verildi. Belediye, iple birbirine bağlı yaklaşık 40 kapıyı devirerek, önlerine demir bariyerler yerleştirdi.
Gümüşpala Mahallesi'nde, 7 katlı, 24 daireli Kübra Apartmanı, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nden etkilenince güçlendirme çalışmaları yapıldı.  Avcılar Belediyesi, yargı sürecinin uzaması, AFAD'ın devreye girmesi üzerine binayı, polisin de yardımı ile tahliye ettirdi.

'KAPILI BARİYER'
Tahliye işleri ardından atık malzeme toplayıcılarının binaya girerek, işlerine yarayabilecek bütün malzemeleri söküp götürmeye başlaması üzerine yoldan geçenlerin üzerine bazı parçalar düşmeye başladı. Binanın karşısında işyeri bulunan Ali Şahin, Avcılar Belediyesi’nden yardım istedi. Gelen zabıtalar, boşaltılan binadaki yaklaşık kapının sökülerek caddenin ortasına kadar ‘U’ şeklinde yan yana dizdirilerek anten kabloları ile iplerle birbirine bağlanmasını sağlayarak yoldan geçenler için ‘önlem alınmasını’, buraya park edilmesinin önüne geçilmesini sağladı. Bu öneriyi getiren esnaf Ali Şahin, binanın tehlike oluşturduğunu, yıkılıncaya kadar alınan geçici yöntemin ucuz ancak etkili olduğunu savunurken, “Ben iki kişinin önüne taş parçalarının düştüğünü gördüm. Bunların canına bir şey gelse daha mı iyi olacaktı? Alınan önlem belki çok güzel değil. Ancak, ucuz ve etkili. Hiç olmazsa insanları yoldan geçerlerken binadan uzak tutuyoruz" dedi.
Binanın bulunduğu Manolya Sokak’ta mühürlenen binanın önündeki ‘Kapılı bariyer yöntemini’ yöntemi eleştirenler ve önleyici olduğu için isabetli olarak değerlendirenler oldu.

BELEDİYEDEN ‘BARİYER OPERASYONU’
Avcılar Belediyesi, dün akşam saatlerinde ‘Bariyer operasyonu’ düzenleyerek kapıları binaya doğru devirerek, yerlerine kamyonla getirilen demir bariyerleri yerleştirdi. Belediyenin ikinci kez devreye girerek ‘Kapılı bariyer’den, ‘Demir bariyer’ yöntemine başvurmasını da yetersiz bulanlar oldu. Manolya Sokak sakinleri bunların yerine, ‘Kübra Apartmanı’nın yıktırılması için harekete geçilmesini istedi.

Görüntü Dökümü:
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Yıkılacak binanın drone ile görüntüleri ve önündeki kapılı bariyer görüntüleri
Bina önündeki kapı bariyerlerin görüntüleri
Kapılı bariyer ile ilgili röportajlar
Kapılı bariyerin kurulmasını öneren esnaf
Demir bariyerli sokak ve bina görüntüleri
Demir bariyer ile ilgili röportajlar
Genel ve detay görüntüler

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