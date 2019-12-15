Flaş HaberYeni partinin kuruluş başvurusu yapıldı
Son Dakika
AVCILAR'DA MİNİBÜS, MOTOSİKLETLİYE ÇARPTI
AVCILAR’da minibüsün çarptığı motosikletli yaralandı. Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi’nde meydana geldi. 34 LAM 246 plakalı minibüsün sürücüsü kavşağa çıkarken, hızla gelen kasksız motosiklet...
GÜNDEM 15.12.2019, 14:11
AVCILAR’da minibüsün çarptığı motosikletli yaralandı.
Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi’nde meydana geldi. 34 LAM 246 plakalı minibüsün sürücüsü kavşağa çıkarken, hızla gelen kasksız motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletliyi bir polis memuru, 112 Acil ve trafik ekibine haber verdi. Gelen 112 görevlileri, yaralı motosikletliyi Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırarak, tedavi altına aldı. Alkolsüz olduğu belirlenen minibüs sürücüsü ile ilgili soruşturmaya başlandı. Bölgede temizlik yapan bir kadın belediye işçisi, yoldaki araç parçalarını süpürürken iki araç da çekici ile kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi’nde meydana geldi. 34 LAM 246 plakalı minibüsün sürücüsü kavşağa çıkarken, hızla gelen kasksız motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletliyi bir polis memuru, 112 Acil ve trafik ekibine haber verdi. Gelen 112 görevlileri, yaralı motosikletliyi Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırarak, tedavi altına aldı. Alkolsüz olduğu belirlenen minibüs sürücüsü ile ilgili soruşturmaya başlandı. Bölgede temizlik yapan bir kadın belediye işçisi, yoldaki araç parçalarını süpürürken iki araç da çekici ile kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
-----------------
-Yaralıyı alan minibüs kaza yerinden uzaklaşırken
-Kaza yapan minibüs ve motosikletin görüntüleri
-Minibüs şoförü ve alkol testi yapılırken
-Motosiklet kaza yerinden kaldırılırken
-Temizlik işçisi yerdeki araç parçalarını süpürürken
12°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 15 Aralık 2019
|İmsak
|06:43
|Güneş
|08:15
|Öğle
|13:04
|İkindi
|15:23
|Akşam
|17:44
|Yatsı
|19:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Alanyaspor
|15
|23
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Göztepe
|15
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Gençlerbirliği
|15
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|14
|14
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|4. Menemen Belediyespor
|15
|25
|5. Bursaspor
|14
|23
|6. Fatih Karagümrük
|15
|23
|7. Ümraniye
|14
|22
|8. Keçiörengücü
|14
|22
|9. Altay
|15
|20
|10. Balıkesirspor
|14
|19
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Sheffield United
|17
|25
|6. M. United
|16
|24
|7. Wolverhampton
|16
|24
|8. Tottenham
|16
|23
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|16
|19
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|16
|17
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Atletico Madrid
|17
|29
|5. Real Sociedad
|17
|28
|6. Getafe
|16
|27
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|16
|22
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|16
|9