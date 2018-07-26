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AVCILAR'DA KOCA DEHŞETİ: KAYINVALİDE ÖLDÜ, EŞİ AĞIR YARALI

Haber-Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL, () Avcılar'da, M.R.Ç. (40) isimli kişi, Atatürk Ortaokulu'nda müdür yardımcılığı yapan karısı Ayşegül Ç. ve kayınvalidesi Fehime Küçük'ü (58) silahla vurdu. Başından vurulan Fehime Küçük...

AVCILAR'DA KOCA DEHŞETİ: KAYINVALİDE ÖLDÜ, EŞİ AĞIR YARALI

Haber-Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL, ()
Avcılar'da, M.R.Ç. (40) isimli kişi, Atatürk Ortaokulu'nda müdür yardımcılığı yapan karısı Ayşegül Ç. ve kayınvalidesi Fehime Küçük'ü (58) silahla vurdu. Başından vurulan Fehime Küçük hayatını kaybederken, Ayşegül Ç. ağır yaralandı.

Olay, Ambarlı Mahallesi, Bostan Sokak'ta 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, M.R. Ç. ve eşi Ayşegül Ç.'nin araları bir süredir bozuktu. Evden ayrılan Ayşegül Ç. annesi Fehime Küçük'ün evinde kalıyordu. Eşini görmek için kayınvalidesinin evine gelen M.R. Ç., söz konusu adreste eşini bulamazken, o sırada evde bulunan kayınvalidesi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, üzerinde taşıdığı silahı ateşleyen adam, kayınvalidesini başından vurdu. Fehime Küçük olay yerinde hayatını kaybetti. 

EŞİNİ SOKAK ORTASINDA VURDU
Kayınvalidesini vurduktan sonra, eşinin müdür yardımcısı olarak görev yaptığı Atatürk Ortaokulu'na giden adam, eşiyle Aksu Sokak üzerinde karşılaştı. Silahını güpegündüz tekrar ateşleyen adam, eşi Ayşegül Ç.'yi, göğsüne üç kurşun isabet ettirerek ağır yaraladı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Ayşegül Ç.'nin durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kayın validesi ve eşini vurarak dehşet saçan M. R. Ç., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cinayet zanlısını yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı. 

Görüntü Dökümü:
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- Olay yerlerinden görüntüler
- Polis ekiplerinden görüntüler
- Genel ve detay görüntüler


 

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