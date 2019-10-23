AVCILAR'DA KAPALI SEMT PAZARINDA 3 METREDEN DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI (1)

Yılmaz OKUR/İSTANBUL,()

Avcılar Ispartakule Kapalı Semt Pazarı'nın girişinde ayağı kayan kadın yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Kadının düşündüğünü gören vatandaşların haber vermesi ile gelen ambulansla kadın hastaneye kaldırıldı. Devlet Arkan (40) isimli kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İnşaat çalışmaları bitirilmeden pazarın açıldığı ve kadının düştüğü yerde de korkulukların olmadığı iddia edildi. Kadın düştükten sonra bazı görevlilerin kadının düştüğü noktaya kiremit ve kalaslar koyduğu öne sürüldü. Görevlilerin kiremit ve kalasları yerleştirdikleri anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Semt pazarının geçen hafta açıldığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüsü

-Kiremit ve kalas koyanlar

-Aktüel görüntüler

-Ambulansın çıkışı

-Kadının düştüğü yer

-Vatandaşlarla röp

-Görgü tanıkları ile röp

-Toplanan kalabalık

-Kadının kaynanasının görüntüsü

-Ağlaması

-Pazardan genel ve detaylar

