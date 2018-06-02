AVCILAR'DA İNANILMAZ OLAY; İFTAR SIRASINDA RESTORANIN ZEMİNİ ÇÖKTÜ

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL
Avcılar'da dün iftar sırasında restoranın zeminin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Olay dün , Avcılar'ın Cihangir Mahallesi'nde bir restoranda meydana geldi. Onlarca kişi iftar yaptığı sırada restoranın zemini çöktü. Restorandakiler oluşan çukurun içine düştü. O anda yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çukura düşenler çıkarılırken yaralanan bir kadının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Korku dolu anlar sosyal medyada paylaşıldı
Görüntü Dökümü:
-CEP TELEFONU
-Restorandan görüntü
-Çöken zeminden görüntü
-Mahsur kalan kadınlar
-Kurtarma çalışmaları
-Detaylar