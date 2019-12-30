AVCILAR'DA FIRTINANIN YERİNDEN SÖKTÜĞÜ İSKELE BÖYLE SALLANDI
Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,() Avcılar'da şiddetli fırtına binanın cephesine kurulan iskeleyi yerinden söktü. Cadde trafiğe kapatılarak tehlike oluşturan iskele itfaiye ekipleri tarafından sabitlendi. İstanbul'u etkisi altına alan...
Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,()
Avcılar'da şiddetli fırtına binanın cephesine kurulan iskeleyi yerinden söktü. Cadde trafiğe kapatılarak tehlike oluşturan iskele itfaiye ekipleri tarafından sabitlendi.
İstanbul'u etkisi altına alan fırtına sebebiyle Gümüşpala Mahallesi Gümüşpala Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın cephesindeki iskele yerinden çıkarak tehlike oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Cadde, ekipler tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İtfaiye ekipleri beşik gibi sallanan iskeleyi yeniden sabitledi.
Görüntü Dökümü:
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- İskelenin sallanması
- Trafiğe kapatılan yol
- İtfaiye ekiplerinin iskeleye müdahale etmesi
- Genel ve detay görüntüler
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