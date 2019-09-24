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AVCILAR'DA DEPREM ANINDA YAŞANAN PANİK KAMERADA

-Depreme dükkanında yakalanan bir esnaf, "1999 depreminin verdiği bir etki, korku hala var" Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,() Avcılar'da deprem anında dükkanında olan bir esnaf kendini dışarıya attı. Panik anları dükkanın güvenlik...

GÜNDEM 24.09.2019, 14:30
AVCILAR'DA DEPREM ANINDA YAŞANAN PANİK KAMERADA

-Depreme dükkanında yakalanan bir esnaf, "1999 depreminin verdiği bir etki, korku hala var"

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,()
Avcılar'da deprem anında dükkanında olan bir esnaf kendini dışarıya attı. Panik anları dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi. Deprem anında bazı iş yerlerinde panik yaşandı. Avcılar'da bir market sahibinin deprem anında yaşadığı panik güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Saim Yüce, "Otururken birden ses çıktı. Bende panik ve heyecan yaptım kendimi dışarı attım. Malzemelerin sallantısı koltuğun vurması korkuttu. 1999 depremini de yaşadığımız için bir deprem korkusu var tabi.  O zaman da Avcılar'da oturuyordum. 1999 depreminin verdiği bir etki korku hala var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
-güvenlik kamera görüntüsü
-Esnafla röportaj

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