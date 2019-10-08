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AVCILAR'DA ÇATI KATI YANDI
AVCILAR'daki bir binanın çatı katında 0çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, dün saat 21.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Mızrak Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında başladı. Henüz tespit edilemeyen...
GÜNDEM 08.10.2019, 10:26
AVCILAR'daki bir binanın çatı katında 0çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, dün saat 21.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Mızrak Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında başladı. Henüz tespit edilemeyen nedenle başlayan ve kısa sürede tüm katı saran alevleri görenler İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerini aradı. Ekipler gelinceye kadar hemen yan binada oturanlar yangını söndürebilmek ve alevlerin oturdukları eve gelmesini önleyebilmek için kovalara doldurdukları suyla müdahaleye çalıştı. Kısa sürede gelen itfaiye erleri, yangına müdahale ederek diğer katlara ve yandaki binaya sıçramasını önledi. Çatı katı ve çatı tamamen yanarken, yangının çıkış nedeni konusunda araştırma ve inceleme başlatıldı.
Görüntü Dökümü:
Yangın, dün saat 21.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Mızrak Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında başladı. Henüz tespit edilemeyen nedenle başlayan ve kısa sürede tüm katı saran alevleri görenler İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerini aradı. Ekipler gelinceye kadar hemen yan binada oturanlar yangını söndürebilmek ve alevlerin oturdukları eve gelmesini önleyebilmek için kovalara doldurdukları suyla müdahaleye çalıştı. Kısa sürede gelen itfaiye erleri, yangına müdahale ederek diğer katlara ve yandaki binaya sıçramasını önledi. Çatı katı ve çatı tamamen yanarken, yangının çıkış nedeni konusunda araştırma ve inceleme başlatıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Çatı, alevler içerisinde
-İtfaiye su sıkarken
-İtfaiye araçları ve polis görüntüleri
-Binanın yangın sonrası dıştan görüntüleri
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