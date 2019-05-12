AVCILAR'DA 81'İ YETİM 180 SURİYELİ'YE İFTAR

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

İstanbul’da sağlık alanında yatırım yapmaya karar veren Suriye kökenli bir Suudi Arabistan şirketinin yöneticileri, Türkiye’nin en kalabalık ilkokulunda Suriyeli yetim ve öksüzlere iftar yemeği verdi.

İftar yemekleri Avcılar’daki Yeşilkent Mahallesinde Leyla Bayram İlkokulu’na araçlarla taşındı. Leyla Bayram İlkokulu Müdürü İsmail Mustafa Akçay’ın organize ettiği etkinlikte okulun girişine taşınan sıralarda 81’i yetim, toplam 180 Suriyeli’ye iftar verildi. Şirketin üst düzey yöneticisi Waseem Barikhan, Hz. Muhammed’in yetimlerin sevindirilmesi konusundaki hadisinden yola çıkarak, bu iftarın verildiğini, bu kutsal ayda Bağcılar’da da 3 bin kişiye iftar verileceğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Okuldaki yemekler, servis için hazırlanırken

-Servis edilen yemeklerden görüntüler

-İstanbul Vali Yardımcısı çocuklarla ilgilenirken

-Salondan genel görüntüler

-Vali Yardımcısı konuşurken

-Şirketinin yönetim kurulu başkanı Waseem Barikhan konuşurken