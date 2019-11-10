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AVCILAR D-100'DE 09.05
MUSTAFA Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümü nedeniyle Avcılar'daki metrobüs üstgeçidini ve D-100 Karayolu'nu kullananlar saygı duruşunda bulundu. Merkez Üniversite Kampusü'nden metrobüse binmek üzere gelenler...
GÜNDEM 10.11.2019, 10:52
MUSTAFA Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümü nedeniyle Avcılar'daki metrobüs üstgeçidini ve D-100 Karayolu'nu kullananlar saygı duruşunda bulundu.
Merkez Üniversite Kampusü'nden metrobüse binmek üzere gelenler saatler 09.05'i gösterdiğinde duyulan siren sesleri üzerine bulundukları yerde saygı duruşuna geçti. Bazı kişilerin de ellerinde Türk bayrağı vardı. Üstgeçitteki bir dilencinin de çevresindekilere bakarak, 'asker selamı' verdiği göze çarptı.
Pazar günü olması nedeniyle araç trafiğinin seyrek olduğu D-100 Karayolu'ndan geçen çok sayıda sürücü araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Duygularını anlatan bazı vatandaşlar Atatürk'ü saygı ile andıklarını söyledi.
Görüntü Dökümü:
Merkez Üniversite Kampusü'nden metrobüse binmek üzere gelenler saatler 09.05'i gösterdiğinde duyulan siren sesleri üzerine bulundukları yerde saygı duruşuna geçti. Bazı kişilerin de ellerinde Türk bayrağı vardı. Üstgeçitteki bir dilencinin de çevresindekilere bakarak, 'asker selamı' verdiği göze çarptı.
Pazar günü olması nedeniyle araç trafiğinin seyrek olduğu D-100 Karayolu'ndan geçen çok sayıda sürücü araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Duygularını anlatan bazı vatandaşlar Atatürk'ü saygı ile andıklarını söyledi.
Görüntü Dökümü:
-----------------
-Üstgeçitte saygı duruşunda bulunanlar
-Elinde Türk bayrağı bulananlar saygı duruşunda
-D-100 karayolunda duran sürücüler
-Asker selamı veren dilenci
-Atatürk ile ilgili röportajlar
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