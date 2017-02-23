Atina'da özelleştirme karşıtı grev

Yunanistan'ın başkenti Atina'da metro, tramvay ve tren hatlarında çalışanların 24 saat sürecek grevi şehirde yaşayanlara zon anlar yaşatacak.



Metro, tramvay ve tren hatlarında çalışanların 24 saat sürecek grevi Yunanistan'ın başkentinde yaşayanlara zor anlar yaşatacak. Metroda çalışanların başkanı Spiros Revithis "Ulaştırma Bakanlığı'nın 3920/11 no'lu kanuna yapmak istediği değişiklikler aslında kamu ulaştırma hizmetlerinin özel sektöre geçmesini kolaylaştırıyor. Amacımız, buna izin vermemektir" dedi.



Kamu ulaştırma hizmetlerinde çalışanlar 24 saatlik grevin 1 ve 3 Mart'ta tekrarlanacağını açıkladılar.