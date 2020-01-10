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ATİLLA TAŞ HASTANEYE KALDIRILDI
GÜNDEM 10.01.2020, 14:42
Haber-Kamera: Ersan SAN/ İSTANBUL,()
Şarkıcı Atilla Taş rahatsızlanarak Esenyurt’ta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi' ne kaldırılan Taş'a kırmızı alanda müdahale edildi. Taş'ın baş dönmesi şikayetiyle geldiği tedavisinin ardından taburcu olacağı ve 'Vertigo' hastalığı şüphesi olabileceği öğrenildi.
Görüntü dökümü:
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-Atilla Taş'ın hastane yatağındaki görüntüsü
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