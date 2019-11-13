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Atık toplayıcısı, yanlışlıkla kendisine verilen, ikramiye kazanan kuponu iade etti

BAYİİ SAHİBİ 650 TL'LİK KÂRI, KOŞAN'A VERDİ   İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yaşayan ve atık plastik kasa toplayarak geçimini sağlayan, engelli Cumhur Koşan (56), şans oyunu İddaa oynadığı bayide kendisine yanlışlıkla verilen...

GÜNDEM 13.11.2019, 09:27
Atık toplayıcısı, yanlışlıkla kendisine verilen, ikramiye kazanan kuponu iade etti

BAYİİ SAHİBİ 650 TL'LİK KÂRI, KOŞAN'A VERDİ
 

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yaşayan ve atık plastik kasa toplayarak geçimini sağlayan, engelli Cumhur Koşan (56), şans oyunu İddaa oynadığı bayide kendisine yanlışlıkla verilen ve 1000 TL karşılığında 1650 TL ikramiye kazanan kuponu, bayii sahibine iade etti. Koşan, "Ne kendimin ne de ailemin boğazından haram lokma geçmesine gönlüm razı gelmez" derken, bayii sahibi Caner Cansızoğlu (30) da, Koşan'a teşekkür ederek, 650 TL'lik karı ona verdi.
Aslen mobilya işçiliği yapan, 3 yıl önce girdiği katarakt ameliyatında yanlış işlem yapılmasının ardından sol gözü kör olan Cumhur Koşan (56), geçen 7 Kasım'da evine giderken 3 TL bedelle şans oyunu İddaa oynadı. Sol gözünün kör olmasının ardından işten çıkarılan ve hayatını sokaklarda plastik kasa toplayarak kazanan Koşan, eve gelip elini cebine attığında, kendisinin oynadığı 3 TL'lik kuponun dışında, 1000 TL bedelle oynanmış bir başka kupon daha olduğunu fark etti. Euroleauge'de, yine 7 Kasım'da oynanan Olympiakos-Anadolu Efes maçına '2' oynanan, yani Anadolu Efes'in maçta galip geleceği yönünde tahmin yapılan kupon, 1.65'lik oranıyla 1000 TL'ye 1650 TL ikramiye kazandı. Durumu fark eden Cumhur Koşan, kuponu İddaa oynadığı bayiiye iade etmeye karar verdi. 
'HARAM LOKMAYA GÖNLÜM RAZI GELMEZDİ'
2 çocuk babası Koşan, İzmir Piyangocular ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak'la beraber geçen pazartesi günü söz konusu bayiiye gidip durumu anlatarak, kuponu iade etti. Koşan, "Perşembe günü eve giderken, buraya gelip 3 TL'lik kupon yaptım, sonra eve gittim. Bir baktım cebimde 1000 misli oynanmış bir kupon daha var. Sol gözüm görmediği için bayiide durumu fark edemedim. Ertesi gün kuponları kontrol ettim, benim 3 TL'lik kupon yatmış, ancak 1000 TL'lik kupon 1650 lira ikramiye kazanmış. Ben de kuponu geri vermeye karar verdim. Ne kendimin ne de ailemin boğazından haram lokma geçmesine gönlüm razı gelmezdi. İki farklı bankaya taksit borcum var ve şu an işsizim. Aslen mobilyacıyım ancak şimdilik hayatımı geçindirmek için plastik kasa topluyorum. Maddi durumum iyi değil, ancak bu ikramiyeyi kimseye söylemeden almak bana göre değil" dedi. 
BAYİİ SAHİBİ 650 TL'LİK KÂRI, KOŞAN'A VERDİ
İddaa bayii sahibi Caner Cansızoğlu da, "Cumhur Bey buraya gelene kadar kasadaki açığı fark edemedim. Ancak o bana gelip durumu anlatıp kuponu verdikten sonra baktım ki 1000 TL'lik açığım var. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi. İzmir Piyangocular ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak da, Koşan'ı önceden tanıdığını belirterek, "Paraya bu kadar çok ihtiyacı olan bir insanın bana gelip, bunu iade etmek istemesi beni çok mutlu etti. Cumhur Koşan gibi insanların olduğunu bilmek beni çok mutlu ediyor" dedi. 
Caner Cansızoğlu, kuponun 650 TL'lik kârını, Koşan'a vererek jest yaptı.

Görüntü Dökümü:
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-İddaa bayiisinden görüntü
-Cumhur Koşan ile röp.
-Bayii sahibi Caner Cansızoğlu ile röp.
-Oda Başkanı Paşa Çakmak ile röp.
-Cumhur Koşan'dan, topladığı plastik kasalarla detay görüntü
-Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Umut KARAKOYUN / İZMİR, ()

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