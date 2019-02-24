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ATATÜRK HAVALİMANI’NDA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 66 SEFER İPTAL EDİLDİ

Haber-Kamera: Anıl UÇAN/İSTANBUL, ()  İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY’),  Atatürk Havalimanı’ndan 66 seferi iptal edildi. İstanbul’da etkili olan kar yağışı hava ulaşımında da aksamalara...

ATATÜRK HAVALİMANI’NDA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 66 SEFER İPTAL EDİLDİ

Haber-Kamera: Anıl UÇAN/İSTANBUL, () 
İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY’),  Atatürk Havalimanı’ndan 66 seferi iptal edildi.
İstanbul’da etkili olan kar yağışı hava ulaşımında da aksamalara neden oldu. Atatürk Havalimanı’nda THY,  iç ve dış hatlarda toplam 66 seferini iptal etti. Uçaklara kalkıştan önce buzlanmayı önleyici De-Icing işlemi uygulandığı için uçak seferlerinde kısa süreli gecikmeler yaşandı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise hava ulaşımının sorunsuz gerçekleştiği öğrenildi.

UÇAKLARA DE-ICING İŞLEMİ
İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle, Atatürk Havalimanı'nda uçaklar buzlanmaya karşı De-Icing işleminden geçiriliyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte, uçuş güvenliğinin aksamaması için, havalimanlarında uçakların gövdelerinin yanı sıra özellikle kuyruk ve kanatlarına  'De-Icing' denilen buzlanmaya karşı özel bir sıvı püskürtülüyor. 

Görüntü Dökümü: 
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-Aprondan kar detayları
-Apronda çalışan personel detayları
-Uçaklara De-Ising işlemi detayaları
-Terminal içerisinden yolcu detayları
-Genel Detaylar
 

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