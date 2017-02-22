ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TERÖR SALDIRISIYLA İLGİLİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde DAEŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 41'i tutuklu 46 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Şüpheliler Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

257 SAYFALIK İDDİANAME



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, 41'i tutuklu 46 şüpheli bulunuyor. Terör saldırısında 45 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, terör saldırısında yaralanan ve malı zarar gören 207 kişi de iddianamede “müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

46' ŞAR KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ



İddianamede şüphelilerin "Terör örgütü kurmak ve yönetmek", "Örgütü üye olmak", "Anayasayı ihlal", "Tasarlayarak adam öldürme", "Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" ve "Mala zarar vermek" suçlarından 46'şar kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 132'şer yıldan 3 bin 342'şer yıla kadar hapisleri isteniyor.



HAYATINI KAYBEDEN TERÖRİSTLER HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI



Saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi de hayatını kaybettiği için haklarında ek takipsizlik kararı verildiği belirtildi.



TUTUKSUZ BİR ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ



Öte yandan iddianamede tutuksuz bir şüpheli hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Hazırlanan 257 sayfalık iddianame Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin, iddianameyi 15 günde inceleme süresi bulunuyor. İddianame kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.