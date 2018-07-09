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ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TERÖR SALDIRISI DAVASINDA 5 TAHLİYE

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 36'sı tutuklu, 4'ü firari 46 sanık hakkında açılan...

ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TERÖR SALDIRISI DAVASINDA 5 TAHLİYE

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul
Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 36'sı tutuklu, 4'ü firari 46 sanık hakkında açılan davada, 5 sanığın tahliyesine karar verildi.
 
AVUKATLARA VE SANIKLARA SÖZ VERİLDİ
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanıklara ve avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için söz verildi.  Söz alan bazı sanıklar mütalaada belirtilen beraat kararına katıldıklarını belirtti, bazı sanıklar da mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.
 
MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI
Yurt dışına çıkış yasağı koyarak 5 sanığın tahliyesine karar veren mehkeme heyeti,  esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için sanıklara ve avukatlara süre vererek duruşmayı Kasım ayına erteledi. 

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